„Federaţia nu are bani nici pentru echipamente?“

Vasile Chirondojan se întreabă:

„Federația nu are bani nici pentru echipamente?“

Cei care conduc destinele cluburilor de rugby din România pornesc în noul an cu speranța că 2012 va fi mai bun decât 2011.Președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că este nevoie de un interes mai mare la nivelul copiilor și juniorilor.„Și eu sper ca 2012 să fie un an mai bun, mai ales că la Campionatul Mondial din 2011, din Noua Zeelandă, ne-am făcut de rușine. Ne-am dus la vale, mai avem puțin și ajungem în lumea a patra a rugby-ului! Marea problemă este faptul că nu mai avem specialiști, antrenori cu profil rugby, antrenori care să fie axați pe copii și juniori. Fără a conștientiza faptul că este vital să ne gândim și la ziua de mâine, nu doar la ziua de astăzi, este foarte greu să ne creionăm un viitor favorabil în acest sport. Am observat că Federația încearcă să se axeze pe copii și juniori, însă nu pot să nu mă întreb: chiar nu are bani nici pentru echipamente? În plus, copiii ăștia au nevoie și de supraalimentație, măcar în valoare de 10 lei, dar să fie ceva, acolo! Nu poți să faci performanță cu burta goală!”, a spus Chirondojan.Mai mult decât atât, președintele CS Cleopatra a menționat că, în ultima vreme, în România a scăzut vertiginos interesul pentru sportul cu balonul oval.„În ziua de astăzi, rugby-ul nu se mai practică la fel ca în anii ’60. Am ajuns la concluzia că iubitorilor sportului nu le mai place rugby-ul, pe care îl practică astăzi doar săracii, fiindcă bogații merg la fotbal”, a încheiat, cu amărăciune în glas, Chirondojan.