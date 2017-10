„Federaţia ne-a întors mai mereu spatele!“

Președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan:

„Federația ne-a întors mai mereu spatele!“

Cu numai două zile înainte de finala Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan, a lansat un atac dur la adresa federației și a spus că echipa sa are maximum 40 la sută șanse de a aduce pe litoral medaliile de aur. Finala Diviziei Naționale de juniori U19, dintre echipele Metrorex București și CS Cleopatra, este precedată de duelul declarațiilor. Șeful grupării constănțene s-a supărat după ce memoriul înaintat Colegiului Director al Federației Române de Rugby, prin care solicita reducerea pedepsei jucătorului Petre Zapan, a fost respins. „Zapan a primit cinci etape de suspendare după bătaia generală din partida cu Steaua. Noi am cerut ca sancțiunea să îi fie redusă, pentru a putea evolua în finală. Jucătorul este component al naționalei de juniori, campion european și se află la prima abatere. S-a pregătit șapte ani pentru această finală și acum va rămâne pe margine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Chirondojan. Președintele CS Cleopatra și-a îndreptat apoi tirul săgeților către oficialii federali. „Îmi este greu să spun cuvinte dure la adresa federației, dar mereu aceasta ne-a întors spatele. Nu le-am cerut favoruri, suntem un club privat, vrem doar să fim tratați corect. Episoade gen Steaua mi-au lăsat un gust amar. Totul este împotriva noastră, dar mă lupt pentru acești copii, pentru părințiilor lor și pentru suporterii rugby-ului constănțean”, a spus Chirondojan. Clubul din Mamaia va propune federației ca, din sezonul viitor, la finale - de la juniori U16 până la seniori - să nu mai fie luate în considerare cartonașele din sezonul regulat. Chiar și fără șapte jucători de bază indisponibili, CS Cleopatra merge în Capitală decisă să facă un meci mare. „În situația dată, avem maximum 40 la sută șanse de reușită. Dar, în sport, niciun meci nu seamănă cu altul, așa că ne luptăm până la capăt”, a adăugat Vasile Chirondojan.