„Federaţia internaţională a devenit o organizaţie de gangsteri”

Șahistul britanic Nigel Short:

„Federația internațională a devenit o organizație de gangsteri”

Ştire online publicată Miercuri, 28 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Britanicul Nigel Short, jucătorul cel mai bine clasat în topul FIDE dintre participanții la Turneul Regilor Romgaz de la Bazna, a atacat dur corupția din cadrul Federației Internaționale de Șah, for despre care spune că este „o organizație de gangsteri”, care vinde titluri și fraudează alegeri. „Cred că, din păcate, este un climat de corupție în cadrul Federației Internaționale de Șah. S-au produs abuzuri timp de decenii întregi, sunt sportivi care și-au cumpărat titlurile. Dacă vrei să obții un titlu de mare maestru, pentru câteva mii de euro poți avea titlul, în anumite țări. Pentru prea multă vreme aceste lucruri au fost acceptate. Eu sunt total împotriva lor”, a declarat, pentru Mediafax, Nigel Short. Șahistul britanic, care are cel mai mare ELO, 2660, dintre cei 11 jucători care participă la competiția de la Bazna, ocupând, în acest moment, locul 58 în clasamentul FIDE, consideră că există posibilitatea ca, în marile competiții, jucătorii să trișeze: „Computerele au devenit atât de puternice în ziua de azi, încât numărul diferitelor posibilități de a trișa este imens. Cred că este o mare amenințare pentru șah”. Întrebat ce crede că poate face Federație Internațională de Șah (FIDE) pentru a contracara eventualele tentative de fraudă, Short a răspuns: „Există membri din conducerea FIDE, cum ar fi georgianul Zurab Azmaiparashvili, care este vicepreședinte al FIDE și care a trișat chiar el în turnee, de exemplu la Campionatul European din 2003, când a luat înapoi o mutare, în timpul unui meci. Chiar el a recunoscut acest lucru. Să aștepți ca acești oameni, care sunt la conducerea FIDE, să elimine corupția este inutil. FIDE este o organizație de gangsteri, există doar câțiva oameni acolo care nu sunt, printre care se numără și Nigel Freeman, și să te aștepți ca acești oameni să stopeze corupția din șah este fără nicio speranță din punctul meu de vedere. Este ca și cum ai cere unui grup de hoți să pună capăt hoției”. E frustrant să continue în acest sistem Nigel Short recunoaște că este frustrant să continue să joace șah într-un astfel de sistem. „Este unul dintre principalele motive pentru care am militat pentru schimbare la ultimele alegeri. Nu s-a întâmplat. Au fost abuzuri la ultimele alegeri, s-au dat banii delegațiilor înainte de alegeri. Tot sistemul este foarte corupt și evident că este extrem de frustrant, pentru că șahul este un joc pe care îl iubesc, la care țin enorm și, când văd ce fel de oameni conduc șahul, mă supără. Dar trebuie să trăiesc cu asta”, a precizat Short.