Fed Cup. Veşti bune de la Simona Halep. Iată ce declaraţii a făcut sportiva din Constanţa

Fed Cup. Vești bune de la Simona Halep. Iată ce declarații a făcut sportiva din Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 03 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Întotdeauna mi-a plăcut să joc pentru țară, este ceva diferit față de turneele individuale. Medicul mi-a spus că pot să amând operația și să vin să joc aici la Cluj. Am amânat operația și nu știu când o voi face. Este necesară, dar momentan mă simt bine. Voi juca la Dubai și la Doha. Deocamdată aceste turnee le am în cap", a spus Halep, legat de problemele medicale, scrie prosport.roVedeta echipei României a învins cele mai importante jucătoare cehe, în ultimele partide directe, dar consideră că partidele din Fed Cup sunt diferite. Halep spune că simte o presiune mai mare atunci când evoluează în România. "E un avantaj că am jucat împotriva lor și am câștigat tot timpul. E însă diferit. Îmi doresc foarte mult să câștig și acum și să ajut echipa. Știu că sunt adversare puternice, sunt în top și au multă experiență și în Fed Cup. Este o sală deosebită, foarte mare. Este incredibilă și sper să ne bucurăm împreună de niște meciuri câștigate. Mi-a plăcut și orașul.Este bine să jucăm acasă, dar este și greu. Este presiunea mai mare, dar și în stăinătate este dificil.Uneori, unele jucătoate, chiar dacă nu sunt în top 10, joacă foarte bine, pentru că nu au presiunea turneelor individuale. Eu mereu am avut adversare puternice, la Fed Cup. N-a fost ușor să câștigăm nici până acum, dar dacă am ajuns aici înseamnă că merităm", a spus Simona Halep.Medalia la Rio, unul din obiectivele pe 2016Locul 3 mondial a vorbit și despre participarea la Olimpiadă. O medalie la Rio este unul dintre obiectivele Simonei, pentru 2016. “Mi-aș dori să câștig o medalie, la simplu sau chiar la dublu-mixt cred că am șansă să câștig o medalie. E un sentiment plăcut când joc pentru țară. Parcă ai mai multă putere. Sper să fiu sănătoasă și să pot să joc”, a declarant Halep, citată de prosport.ro