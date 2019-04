Fed Cup. Simona Halep şi Kristina Mladenovic au deschis balul

Fed Cup. Simona Halep și Kristina Mladenovic au deschis balul

Jucătoarea Simona Halep, locul 2 WTA, o va întâlni pe Kristina Mladenovic, numărul 66 mondial, în primul meci al întâlnirii de Fed Cup dintre Franța și România, de la Rouen, din semifinalele competiției.Această confruntare va fi urmată de întâlnirea Caroline Garcia (locul 21 WTA) - Mihaela Buzărnescu (locul 30 WTA), notează News.ro.Duminică vor avea loc, cu începere de la ora 14.00, următoarele meciuri: Caroline Garcia - Simona Halep; Kristina Mladenovic - Mihaela Buzărnescu; Caroline Garcia/Kristina Mladenovic - Irina Begu/Monica Niculescu.Semifinala de Fed Cup dintre Franța și România va fi în direct la Digi Sport 1, sâmbătă și duminică.v v v„Mă simt foarte bine. Sunt bucuroasă pentru că sunt aptă sută la sută. Îmi place atmosfera, îmi place orașul și abia aștept să joc. Terenul e un pic diferit, dar trebuie să intru și să-mi fac treaba. Am emoții, trebuie să recunosc, dar e normal și este bine. Sunt destul de concentrată și pusă pe treabă. Îmi doresc să câștig cele două puncte, dar am încredere și în fete. Sunt pregătite, sunt încrezătoare. Nu contează scorul, contează doar să câștigăm”, a spus Simona Halep, la Digi Sport.„Nu m-a surprins că a fost aleasă Mladenovic. Am discutat despre asta în cadrul echipei și ne gândeam că așa se va întâmpla. Va fi un meci dificil față de acea finală de la Madrid. La Fed Cup e altceva decât în circuit”, a mai spus Simona.Mihaela Buzărnescu este a doua rachetă a României pentru duelul cu Franța.„E o decizie bună alegerea Mihaelei Buzărnescu. Jocul Mihaelei este pregătit pentru Garcia”, a mai spus sportiva din Constanța.