Fed Cup. Simona Halep: "Îmi place zgura de la Rouen"

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, la conferința de presă care precede meciul din Fed Cup contra Franței, că îi place zgura de la Rouen, fiind de părere că este un teren asemănător celui de la Madrid.„În primul rând, jucăm în sală, mingea merge altfel, dar terenul îmi place mult, mi se pare asemănător cu cel de la Madrid. Este o zgură un pic mai tare, dar totodată este multă zgură pe teren și simți mingea bine. Nu aș vrea să compar terenul de la Roland Garros cu terenul acesta. E diferit din punctul meu de vedere”, a declarat Simona Halep, citată de Agerpres.La rândul său, Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei României, a afirmat că sala în care va avea loc partida este una echilibrată pentru un meci de tenis.„Sala este una cochetă din punctul nostru de vedere, este echilibrată pentru un meci de tenis. Ceea ce este important pentru noi și cred că o să se întâmple este că o să avem o susținere foarte numeroasă. Vom avea mulți spectatori din România și vom echilibra astfel entuziasmul publicului francez”, a menționat Segărceanu.Și Mihaela Buzărnescu este încrezătoare înaintea partidei și speră ca tricolorele să facă un meci bun.„Este foarte important că am mai multe jocuri în picioare acum. Am încercat să fiu la fel de încrezătoare mereu și să susțin echipa, pentru asta suntem aici, să facem un rezultat cât mai bun. Pentru fiecare dintre noi ar fi un lucru minunat să intrăm și să jucăm ca a doua jucătoare. Indiferent care vom fi, sunt sigură că vom lupta până la ultima minge”, a afirmat Mihaela Buzărnescu.Monica Niculescu așteaptă cu nerăbdare să joace dacă va fi nominalizată drept racheta nr. 2.„Dacă voi fi nominalizată, abia aștept să joc. Am avut emoții incredibile în meciul cu Cehia, m-am simțit însă extraordinar pe teren și vreau să retrăiesc acele momente. Sunt pregătită dacă trebuie să joc și aș vrea tare mult acest lucru. Îmi place sala și vreau să mă bucur alături de suporteri”, a spus Niculescu.România va juca semifinala Fed Cup contra Franței, la Rouen, pe 20 și 21 aprilie.