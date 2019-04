Fed Cup. Simona Halep, două puncte pentru România în semifinala cu Franţa

Fed Cup. Simona Halep, două puncte pentru România în semifinala cu Franța

Simona Halep a strălucit în partida cu Franța, contând pentru semifinalele Fed Cup. Sportiva din Constanța a adus două puncte, în meciurile de simplu, pentru echipa tricoloră, după evoluții de mare clasă.România a avut un debut perfect în semifinala de Fed Cup de la Rouen, Simona Halep, racheta nr. 1 a echipei conduse de Florin Segărceanu, învingând-o fără probleme pe Kristina Mladenovic, în două seturi, scor 6-3, 6-1. Franța a avut o replică pe măsură și a restabilit egalitatea, după ce Caroline Garcia a dispus de Mihaela Buzărnescu tot în minimum de seturi, 6-3, 6-3.Ziua de ieri a fost una a meciurilor incendiare. Primele în arenă au intrat Simona Halep și Caroline Garcia, iar franțuzoaica a început în forță, conducând cu 4-0. Constănțeanca a revenit, și-a adjudecat nu mai puțin de cinci game-uri la rând, a servit pentru meci, dar Garcia a reușit să recupereze și să trimită jocul în tie-break, unde s-a impus cu 8-6.În actul secund, Halep a jucat foarte bine în debut, a condus 3-0, dar Garcia a replicat și a reușit să restabilească egalitatea, 3-3. Românca s-a mobilizat și a înclinat balanța pe finalul setului, câștigând cu 6-3.În decisiv, s-a mers cap la cap, Simona Halep a salvat câteva mingi de break ale adversarei, la 4-4 a rupt echilibrul, iar apoi a tranșat soarta partidei, câștigând cu 6-4.Așadar, o victorie la capătul unui meci foarte disputat, care a durat aproape trei ore, și România conducea la general cu 2-1.„Știam că va fi mult mai dificil în cel de-al doilea meci. Caroline a jucat acasă, dar și eu m-am simțit ca acasă aici. Am luptat până la final și mă bucur că am reușit să câștig. Franțuzoaica a jucat foarte bine la început, a lovit mingea foarte tare, iar eu am fost puțin cam lentă. Am încercat să mă relaxez apoi”, a declarat Simona Halep.Constănțeanca a menționat că diferența a fost făcută și de atitudine, de forța mentală.„În ultimii ani, am început să fac meciuri de acest gen, să nu mai renunț și să lupt până la final”, a explicat sportiva din Constanța.v v vDin păcate, în cel de-al patrulea meci, pe care ni l-am dorit a fi cel decisiv, Irina Begu a fost învinsă de Pauline Parmentier, după un meci în care impresia a fost că orice rezultat este posibil.Franțuzoaica a câștigat primul set, 6-3, dar Irina a jucat aproape perfect în cel secund, adjudecat cu 6-2. Setul trei a fost dominat însă de Parmentier, iar accidentarea din final a Irinei a fost „bomboana de pe tort”: 6-2 pentru jucătoarea din Franța și scorul la general devenea egal, 2-2.A urmat partida decisivă, cea de dublu, care urma să stabilească numele echipei calificate în marea finală Fed Cup. De o parte și de alta a fileului s-au aflat perechile Simona Halep/Monica Niculescu, respectiv Caroline Garcia/Kristina Mladenovic, întâlnirea terminându-se însă după închiderea ediției.