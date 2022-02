FCV Farul, remiză în deplasarea de la Mioveni. Hagi: „Sperăm să vină şi victoriile”

FCV Farul Constanţa a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), partida cu CS Mioveni, susţinută în deplasare, în cadrul etapei a 25-a a Ligii I la fotbal. După un meci dominat, dar în care nu a înscris decât o singură dată, formaţia de pe litoral a obţinut numai un punct, important însă în lupta pentru accesul în play-off.Scarlatache a deschis scorul în minutul 20, însă, până la pauză, Farul a restabilit egalitatea, Adrian Petre învingându-l, în minutul 38, pe portarul Ducan după o pasă primită de la Ciobanu.Repriza a doua a fost controlată de „marinari”, însă nu s-a mai marcat, în ciuda ocaziilor create în careul Mioveniului.„Am întâlnit o echipă agresivă, care a făcut un presing eficient la mijlocul terenului, o echipă disciplinată tactic, oglindă a antrenorului, cu jucători rapizi pe contraatac. Nu am avut un început bun de meci, am primit acel gol, apoi am revenit şi am controlat jocul în repriza a doua.Consider că puteam să facem mai multe, a lipsit ultima pasă, dar per total este un rezultat echitabil.Am avut situaţii, am scos un punct, să vedem ce va fi la celelalte meciuri.Spre sfârşit de sezon, toate meciurile sunt grele, importante, sper să vină şi victoriile”, a declarat, la conferinţa de presă de după meci, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.FCV Farul: Aioani, Mladen (min. 67, Mladen), Larie, Ghiţă, De Nooijer, Boboc (min. 67, Nedelcu), Artean, Ciobanu (min. 75, Radaslaveacu), Pitu (min. 75, Moldoveanu), Petre, Omoh (min. 67, Iancu).Graţie acestei remize, cu un total de 35 de puncte, echipa constănţeană se menţine pe locul şase în clasament, ultimul care asigură accesul în play-off.XXXPentru Farul, urmează partida cu FC Voluntari, programată sâmbătă, 12 februarie, de la ora 14.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, contând pentru etapa a 26-a de campionat.Conducerea clubului constănţean a anunţat că a pus în vânzare biletele pentru acest joc, la următoarele preţuri: tribuna 1 - 60 de lei, tribuna 2 - 40 de lei, peluze - 20 de lei.Biletele se pot achiziţiona online, de pe site-ul bilete.ro, dar şi din reţeaua de magazine bilete.ro (Germanos, Inmedio & Relay, Poşta Română, magazinele Vodafone).Accesul este permis, conform normelor sanitare, la o capacitate de până la 30% din numărul locurilor disponibile ale arenei, iar purtarea măştii de protecţie este obligatorie pe toată durata evenimentului.Foto: farulconstanta.com