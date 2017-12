FCSB şi FC Viitorul, faţă-n faţă în ultimul derby al anului

Liga I de fotbal

FCSB și FC Viitorul, față-n față în ultimul derby al anului

Duminică, 17 decembrie, de la ora 20, campioana României, FC Viitorul, joacă ultima partidă a anului 2017, pe Arena Națională, împotriva celor de la FCSB, în etapa a XXll-a a Ligii l de fotbal. Întâlnirea va fi transmisă în direct pe Digi Sport și Telekom Sport. Istoria partidelor directe nu este de partea trupei antrenate de Gheorghe Hagi. Din șapte partide disputate pe terenul roș-albaștrilor, Viitorul a scos doar un rezultat de egalitate și o singură victorie, una „cu cântec”, în primăvara anului 2013, scor 5-2, atunci când cele trei puncte au salvat echipa constănțeană de la retrogradare.„Sperăm să terminăm anul cu bine, cu un rezultat pozitiv în meciul cu FCSB. Am muncit mult, am fost serioși și am abordat fiecare meci doar cu gândul la victorie”, a declarat mijlocașul Viitorului, Ionuț Vînă.Clasament: 1. CFR Cluj (49 p), 2. FCSB (44 p), 3. CSU Craiova (40 p), 4. FC Botoșani (35 p), 5. FC Viitorul (34 p), 6. Astra Giurgiu (34 p), 7. Dinamo (33 p).