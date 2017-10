FCM Bacău - FC Farul Constanţa 1-1

4

galeria Farului

Nu inteleg dece lipseste cronica meciului disputat de Viitorul.Simpatizez de mult timp cu Farul dar nu pot intelege atitudinea unui mic grup de asa-zisi suporteri care vor sa monopolizeze atitudinea constantenilor fata de fotbal.Sint cei care au strigat "Hagi esti o mizerie". Este penibil ca lui Hagi iau fost adresate aceste injurii numai in Constanta si nu pe stadioane din alte orase.Hagi reprezinta cel mai bun produs al fotbalului constantean si al Romaniei in general.Este cel care investeste bani pentru fotbalul de aici si face lucruri deosebite cu Academia de fotbal.Cred ca nu trebuie sa cadem ostateci ai unui mic grup de o inteligenta discutabila care vrea sa iasa din anonimatul vietii lor zilnice prin injurii descalificante.Ovidiu face parte din zona metropolitana Constanta,deci echipa de acolo este de fapt tot a constantenilorCind eram tinar amjucat baschet in echipa Farului......Am mai multe motive sa vad cu luciditate ce se intimpla...