FC Viitorul vrea revanşa în faţa celor de la FCSB

FC Viitorul vrea revanșa în fața celor de la FCSB

Sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 20.45, campioana României, FC Viitorul, va întâlni pe stadionul „Central” din Ovidiu, formația FCSB, în etapa a Vl-a a play-off-ului Ligii l de fotbal.Constănțenii antrenați de Gheorghe Hagi speră să prindă locul trei al ierarhiei, care i-ar asigura un loc în preliminariile Europa League, în timp ce FCSB se luptă la titlu cu CFR Cluj.Mijlocașul ofensiv al Viitorului Ianis Hagi este unul dintre cei mai prolifici jucători ai începutului de an, reușind în nouă partide să marcheze patru goluri și să paseze decisiv în alte patru rânduri. Acesta nu este impresionat de forța ofensivă arătată de FCSB în ultimele etape și are încredere în calitățile echipei sale.„Chiar dacă FCSB se află într-o formă foarte bună, și noi am arătat că putem practica un fotbal plăcut ochiului. Suntem două echipe ofensive și cu siguranță va fi un spectacol de calitate. Nu contează cine va marca, important este ca noi să ne impunem. Vrem să ne luăm revanșa după partida din tur, pierdută la București”, a declarat Ianis Hagi.În partida tur din play-off, disputată pe Arena Națională, FCSB s-a impus cu scorul de 2-1 (2-0), după golurile marcate de Constantin Budescu și Marko Momcilovic. Pentru Viitorul a marcat Sebastian Mladen.Clasament: 1. FCSB (41 p), 2. CFR Cluj (39 p), 3. CSU Craiova (34 p), 4. FC Viitorul (29 p), 5. Astra Giurgiu (23 p), 6. Poli Iași (20 p).