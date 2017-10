FC Viitorul va juca primul amical al cantonamentului din Turcia

Sâmbătă, 17 iunie, echipa pregătită de Gheorghe Hagi susține prima partidă amicală a acestui an, împotriva celor de la Inter Baku, ocupanta locului 3 în ultima ediție a campionatului din Azerbaidjan.Nu au mers în cantonamentul din Turcia, nouă jucători: Romario Benzar, Bogdan Țîru, Cristian Ganea, Arpad Tordai, Virgil Ghiță, Carlo Casap, Florin Coman și Alexandru Mățan, care au primit câteva zile în plus de vacanță după ce au luat parte la acțiunile echipelor naționale ale României, plus Gabriel Iancu, cel care nu mai face parte din planurile echipei, în acest sezon.v v vTot în aceste zile, Federația Română de Fotbal a decis ca partida echipei naționale de tineret a României, contra echipei similare a Elveției, din preliminariile Euro 2019, să se dispute pe terenul „Central” de la Ovidiu. Partida este programată pe 5 septembrie.v v vPerioada de reînnoire a abonamentelor pentru abonații din sezonul precedent s-a încheiat. Astfel, procesul de achiziție a abonamentelor pentru sezonul 2017/2018 este deschis pentru toată lumea. Cei care își vor cumpăra abonamente pentru noul sezon vor putea viziona atât meciurile din Liga l, cât și pe cele din Cupa României și preliminariile UEFA Champions League.Costurile acestor abonamente sunt următoarele: tribuna 0 - 800 lei, tribuna l - 400 lei, tribuna a ll-a - 300 lei, peluza l - 100 lei.