FC Viitorul va evolua în primul meci al sezonului pe stadionul de la Ovidiu

La sfârșitul săptămânii trecute, la baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi“ de la Ovidiu, a avut loc o inspecție în vederea omologării arenei centrale pentru găzduirea meciurilor din Liga I.La această inspecție, au participat reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal, ai Inspectoratului de Jandarmi Constanța, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, ai Direcției Județene pentru Sport și Tineret Con-stanța, ai firmei care va asigura paza și reprezentanții clubului Viitorul.La finalul inspecției, FC Viitorul a primit aviz favorabil pentru găzduirea meciurilor din Liga I, însă oficializarea omologării va avea loc miercuri, 8 iulie.Din informațiile furnizate de președintele Academiei Hagi, Paul Peniu, tot miercuri, vor veni să viziteze stadionul și reprezentanții televiziunilor care vor transmite meciurile.„Omologarea am primit-o deja, e provizorie până miercuri, când vin și televiziunile. Avem toate semnăturile comisiei. Fiind un stadion nou și nemaifiind omologat în circuit, ceea ce se avizează acum se avizează pe o perioadă lungă. În mod normal, aceste avizări se fac pe un an, dar fiind nou construit, cu tribune, turnichete, turnul de televizare, nocturnă și toate aceste aspecte, dacă sunt făcute o dată, după aceea se va urmări doar stadiul lor. În fiecare an, se va urmări dacă corespund cerințelor și se va reanaliza terenul. Suntem mândri de această realizare, pe lângă cele sportive”, a declarat Paul Peniu.Omologarea stadionului de la Ovidiu și aducerea echipei de seniori la malul mării a reprezentat un obiectiv important pentru Academia Hagi.Despre următoarele obiective, Paul Peniu a mai spus: „Ne dorim să ne clasăm cu echipa de seniori pe o poziție fruntașă și să continuăm politica clubului de formare de jucători și definitivarea formării lor”.v v vFC Viitorul a revenit în țară vineri, din cantonamentul din Polonia, și continuă pregătirea la baza sportivă de la Ovidiu.Primul meci al Viitorului din noul sezon competițional al Ligii I este programat sâmbătă, 11 iulie, pe teren propriu, cu CFR Cluj.