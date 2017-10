FC Viitorul U19 şi-a încheiat aventura în Youth League

FC Viitorul U19 și-a încheiat aventura în Youth League

Campioana României la Under 19, FC Viitorul, a ratat șansa de a se califica în play-off-ul Youth League. Miercuri seara, elevii lui Vasile Mănăilă au reușit doar o remiză în partida din returul etapei a II-a a competiției, disputată contra cehilor de la FK Pribram, scor 0-0.FK Pribram s-a calificat în play-off-ul Youth League, după ce, în urmă cu trei săptămâni, a câștigat meciul din tur (2-0).„Suntem triști. Am încercat tot ce depindea de noi, să dezvoltăm jocul, să îl ducem spre anumite zone. Nu am reușit să tragem la poartă și, normal, nu poți să câștigi un meci fără să dai gol. Sperăm să învățăm din înfrângeri. Cred că de data aceasta șansa nu a fost de partea noastră. Orice meci internațional este o expe-riență în plus. Putem face o evaluare mult mai corectă față de campionatul intern și văd și ei unde se află”, a declarat antrenorul Vasile Mănăilă, la finalul meciului.Pentru FC Viitorul U19, au evoluat: Tordai, Căpușă (min. 59, Manole), Nedelcu, Iacob, Rusu (min. 77, Grecu), Cicâldău, Marin, Dumitrescu, Ciobanu, Ene (min. 46, Drăguș), Mățan.