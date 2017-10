FC Viitorul scoate la vânzare biletele pentru meciul cu Astra

Astăzi, FC Viitorul scoate la vânzare biletele pentru meciul contra Astrei Giurgiu, programat sâmbătă, 29 aprilie, de la ora 20.30, la Ovidiu. Tichetele, care asigură accesul doar la peluze, costă 20 de lei și pot fi achiziționate online, de pe www.eventim.ro, dar și din magazinele partenere: Orange, Diverta, Germanos, OMV, Carrefour, Cărturești și Humanitas.De asemenea, în ziua disputării meciului, vor putea fi cumpărate bilete și de la cele două case deschise în incinta stadionului „Central”.v v vAcademia de Fotbal „Gheorghe Hagi” organizează o nouă acțiune de selecție la nivel național, sub titulatura „Porți deschise”. Această acțiune este dedicată tuturor copiilor, cu vârsta cuprinsă între 12 și 13 ani, care doresc să se înscrie și să-și etaleze calitățile.Selecția pentru categoria 13 ani va avea loc în zilele de 15 și 16 mai, sub coordonarea antrenorului Aurelian Despa. La categoria 12 ani, perioada de selecție este 8-10 iunie, sub coordonarea directorului coordonator Mihai Stere.