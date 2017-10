FC Viitorul, remiză cu Dinamo. Urmează derby-ul cu Steaua

Luni seară, pe stadionul „Central” din Ovidiu, FC Viitorul și Dinamo București au încheiat nedecis, scor 0-0 (0-0), prima confruntare din play-off-ul Ligii l de fotbal.Pe o ploaie mocănească și un vânt în rafale, s-au purtat lupte grele, iar ocaziile au fost puține, de ambele părți. Rezultatul de egalitate dintre cele două formații este excelent pentru… FC Steaua București, care a egalat-o pe Viitorul în fruntea ierarhiei și ia o opțiune serioasă în lupta pentru titlu.„Echipa arată bine, dar cred că din cauza vremii nu am văzut fotbalul pe care ni l-am fi dorit. Am avut multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Jucătorii și-au dorit foarte mult cele trei puncte. Eu zic că am gestionat corect acest meciul. Nu știu ce șanse avem la titlu, dar ne vom lupta pentru ele”, a declarat managerul Gheorghe Hagi, la finalul jocului.Etapa viitoare, FC Viitorul va juca tot pe stadionul „Central” din Ovidiu, împotriva celor de la FC Steaua București, sâmbătă, 18 martie, de la ora 20.30.Seleionerul Christoph Daum l-a convocat pe Romario Benzar pentru meciul oficial pe care naionala României îl va susine contra Danemarcei, pe 26 martie, în preliminariile Campionatului Mondial din 2018.Pe adresa clubului constănțean au mai sosit alte opt telegrame de convocare la lotul naional de tineret pentru jucătorii Arpad Tordai, Virgil Ghiă, Tiberiu Căpuă, Drago Nedelcu, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Florin Coman i Alexandru Cicâldău.Selecționerul Daniel Isăilă i-a convocat pe cei opt jucători ai Viitorului pentru două meciuri amicale, pe care România U21 le va susine contra echipelor similare ale Rusiei (24 martie, ora 16.00) i Danemarcei (27 martie, ora 13.00). Ambele partide se vor disputa în Spania, la Marbella Football Center.