FC Viitorul pregăteşte duelul cu CSU Craiova din optimile Cupei Ligii

FC Viitorul pregătește duelul cu CSU Craiova din optimile Cupei Ligii

Joi, 10 septembrie, FC Viitorul va juca cu CSU Craiova partida contând pentru optimile de finală ale Cupei Ligii. Meciul se va disputa, de la ora 19.00, pe stadionul „Central“ din complexul Academiei Hagi de la Ovidiu.Meciurile din optimile Cupei Ligii vor începe miercuri: Concordia Chiajna - FC Botoșani (ora 16.30), Poli Timișoara - Petrolul Ploiești (ora 19.00) și CSMS Iași - CFR Cluj (ora 21.45), iar joi se vor mai desfășura partidele FC Voluntari - Astra Giurgiu (ora 16.30) și Pandurii Târgu Jiu - Dinamo (ora 21.45). Conform site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, toate meciurile vor fi transmise în direct pe Digi Sport, Dolce Sport, Look TV (meciurile de miercuri) și Look Plus (partidele de joi).FC Steaua și ASA Târgu Mureș sunt calificate direct în sferturile de finală ale competiției.Biletele pentru partida FC Viitorul - CSU Craiova pot fi achiziționate încă de astăzi, la prețurile de 20 de lei (tribuna 0), 15 lei (tribuna 1), 10 lei (tribuna II) și 5 lei (Peluza I). Academia Hagi va pune și de această dată la dispoziția suporterilor autocare tip cursă specială (tur-retur). Autocarele vor pleca de la Palatul Copiilor (Constanța), începând cu ora 17.00, din 15 în 15 minute. Ultimul transport va pleca la ora 18.15.Biletele se pot găsi până în ziua meciului, în următoarele locații, în intervalul orar 10.00 - 16.00: pe Bd. Mamaia nr. 208, subsol (lângă Hotel GMG), din Constanța; la Play Sports Bar (str. Cpt. Dobrilă Eugeniu, nr.19 A, zona Cireșica), din Constanța; la Restaurant Savorys, din Ovidiu; la Magazinul oficial din incinta Academiei Hagi, de la Ovidiu și joi, orele 16.00 - 19.30, de la casele de bilete de la Stadionul Central din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu.De asemenea, într-un comunicat emis de club, li se aduce la cunoștință suporterilor că fumatul și consumul de semințe sunt interzise în incinta sectoarelor de tribună. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate.v v vIeri, la antrenamentele Viitorului a revenit și Bogdan Țîru (accidentat la genunchi în luna iunie, la meciul oficial România U21 - Armenia U21, scor 3-0). Deși a revenit la antrenamente, jucătorul va trebui să urmeze un program special timp de două săptămâni.