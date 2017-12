FC Viitorul, petrecere înaintea ultimului meci din 2017

Duminică, 17 decembrie, de la ora 20, campioana en-titre FC Viitorul joacă ultimul meci al anului 2017, pe Arena Națională din București, împotriva celor de la FCSB, în etapa a XX-a a Ligii l de fotbal.Se încheie cel mai important sezon din istoria tânărului club constănțean, coordonat de Gheorghe Hagi, iar liderul „Generației de Aur” a organizat, marți seară, la Hotelul „Iaki” din Mamaia, o petrecere de final de an, la care au fost prezenți componenții echipei mari, sponsori și colaboratori ai clubului, dar și conducători ai sportului constănțean. Pe lângă prezentarea realizărilor din cei opt ani de activitate la club, Gheorghe Hagi a urat tuturor un Crăciun Fericit și un an 2018 cât mai bun.„Am reușit să dăm naștere unui proiect de succes. Am investit în copii, iar rezultatele n-au întârziat să apară. Mulțumesc jucătorilor și antrenorilor pentru eforturile lor. Ei mă cunosc, știu cât de exigent sunt, dar fac acest lucru doar pentru că vreau să ajungem să fim cei mai buni. Am avut un an fantastic și nu avem de gând să ne oprim aici”, a declarat Gheorghe Hagi.