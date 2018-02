FC Viitorul, pentru al treilea an consecutiv în play-off-ul Ligii I

Campioana României la fotbal, FC Viitorul, a reușit să acceadă în play-off-ul Ligii l pentru al treilea an la rând, grație victoriei de sâmbătă, scor 1-0 (1-0), în deplasare, cu CSM Poli Iași, în ultima etapă a sezonului regulat. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Aurelian Chițu, în minutul 14.FC Viitorul a dominat jocul în totalitate și s-a impus mai clar decât o arată scorul final.„Este o performanță extraordinară pentru noi, să fim în al treilea an consecutiv în play-off. Spun asta deoarece am luat niște decizii în această iarnă. Mi-am asumat anumite riscuri formând o echipă tânără, dar talentată, însă mă bucur că am reușit să rămânem acolo sus. Echipa a demonstrat că merită să joace în play-off. Am analizat bine echipa din Iași, le-am anihilat punctele forte și am reușit să marcăm un gol important. Nu pot să știu cum va fi play-off-ul fără Dinamo. Este păcat, însă nu este treaba mea să comentez”, a declarat managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi.În urma acestui rezultat, FC Viitorul a terminat prima parte a competiției pe locul 5, cu 44 de puncte. Lupta acerbă s-a dat pentru cel de-al șaselea loc de play-off, acolo unde Poli Iași, FC Botoșani și Dinamo București au terminat la egalitate, cu 39 de puncte. Criteriul care le-a departajat a fost punctajul obținut în partidele directe, acolo unde Poli Iași a obținut 7 puncte, FC Botoșani - 5 și Dinamo - 4. Astfel, FC Botoșani și Dinamo București vor juca în play-out-ul Ligii l.Gheorghe Hagi a fost vizibil deranjat de exprimarea unuia dintre jurnaliștii aflați la conferința de presă de după meci, care l-au supranumit din nou „Regele fotbalului românesc”.„Vă rog să nu-mi mai spuneți «Regele». Nu am cum să fiu rege. Un rege stă pe yacht. Eu stau în trening de vreo trei ani, pe teren, în câmp la Constanța”, a răspuns Hagi.Astfel, cele șase echipe care s-au calificat în play-off sunt CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova, Astra, FC Viitorul și Poli Iași.În prima etapă din play-off, programată în zilele de 3 și 4 martie, FC Viitorul va juca, în deplasare, cu FCSB. Ca tabloul să fie complet, în ultima rundă (12-14 martie), FC Viitorul va evolua în deplasare, pe terenul liderului CFR Cluj, într-o partidă ce poate stabili campioana României.