FC Viitorul nu are timp de "regrete". Urmează partida cu Steaua

Duminică, 31 iulie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” situat în localitatea Ovidiu, va avea loc derby-ul celei de-a doua etape a Ligii l, între FC Viitorul Constanța și Steaua București, două formații cu aspirații mari în acest sezon al Campionatului Național.Peste 100 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile Constanța în cooperare cu lucrătorii din cadrul IPJ Constanța și ISU Constanța vor asigura măsurile de ordine publică și siguranța spectatorilor. Aceștia sunt rugați să vină la stadion începând cu ora 19, pentru a evita aglo-merația în jurul punctelor de intrare în stadion.Pentru steliști va fi prima reprezentație în Liga l din acest sezon, după ce au amânat partida cu CSMS Iași, pentru a se menaja înaintea debutului în cupele europene. În schimb, formația lui Gheor-ghe Hagi vine după un succes de moral, pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 1-0 (1-0), și țintesc prima victorie din istorie împotriva roș-albaștrilor de pe teren propriu. Până în acest moment, Steaua are șase victorii din tot atâtea partide în deplasările cu Viitorul Con-stanța, golaveraj 13-1.Ambele echipe vin după meciuri solicitante în Europa. Steaua a obținut greu un egal, scor 1-1, în deplasarea cu Sparta Praga, în turul al lll-lea preliminar din Champions League, iar constănțenii vin după un duș extrem de rece suferit la Gent, în turul al lll-lea preliminar din Europa League, scor 0-5 (0-2).La sfârșitul meciului cu belgienii, managerul tehnic Gheorghe Hagi a declarat faptul că jucătorii vor avea doar de învățat din acest eșec dureros: „A fost un meci frumos, cu multe goluri. Ne-am creat și noi ocazii în prima repriză, când jocul a fost echilibrat, dar am primit două goluri din faze fixe și pe urmă era normal ca echipa să acuze șocul. Lucrul bun cu care rămânem este că nu am stat să ne apărăm, am ieșit la joc și am încercat să jucăm fotbal. Pentru noi e un test foarte bun, din care trebuie să învățăm. Scorul nu este prea dur, dar dacă știi să folosești astfel de momente, poți crește pe viitor.”