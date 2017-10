FC Viitorul, mai tare decât naţionala Turkmenistanului

5

Care peformanta la FC Viitorul ???

Ca a lasat un oras intreg, Ovidiu, fara echipa de fotbal ???? Sau tu ai uitat de CS Ovidiu, echipa care a promovat in liga 3, dar care a disparut odata cu transformarea sa in FC Viitorul Ilfov ???? Sageata Navodari si Viitorul Ilfov au doar performanta unei singure promovari in Liga 1, FC Farul are 2 promovari consecutive in Liga 1, plus 1 finala de Cupa UEFA Intertototo si 1 finala de Cupa Romaniei si sa nu uitam ca FC FARUL L-A PROMOVAT PE HAGI, CHIAR DACA ACESTA NU DA 2 LEI DE ZGARCIT CE E, NU INVERS ??? DACA NU ERA HAGI, ERA UN ANTONESCU, TUFAN SAU PETCU !!!

Răspuns la: fotbal

Adăugat de : Conu Alecu, 10 februarie 2014

FC VIITORUL, SAGEATA NAVODARI = PERFORMANTA. FARUL?