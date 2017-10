FC Viitorul luptă cu Astra pentru un loc în semifinalele Cupei României

Managerul tehnic al dobrogenilor, Gheorghe Hagi, a declarat, în conferința de presă premergătoare partidei, că este extrem de încrezător în forța echipei sale și crede că o calificare în această seară ar duce-o cu un pas în finală.„Cred că, dacă vom învinge Astra, avem o șansă foarte mare să ne calificăm în finală. Va fi greu să ne bată cineva, în România, în dublă manșă. Partidele între Viitorul și Astra au produs întotdeauna spectacol, va fi un meci care pe care. Noi vom juca așa cum am obișnuit, cu o mentalitate ofensivă, dar trebuie să fim mai iuți și mai inteligenți ca ei. Ne dorim, în egală măsură, atât titlul, cât și Cupa”, a declarat Hagi.Fiind un meci eliminatoriu, există posibilitatea de a se ajunge la loviturile de departajare. Întrebat dacă elevii săi au repetat penalty-urile, tehnicianul a avut un răspuns oarecum surprinzător: „Nu am exersat nimic. De ce am face asta? Lasă că am exersat noi la Cupa Mondială din 1994 și au ratat exact aceia care la antrenamente nu ratau niciodată (n.r. - Dan Petrescu și Miodrag Belodedici). E vorba de moment, de cum își gestionează fiecare jucător emoțiile”.Meciul poate fi considerat o repetiție pentru confruntarea de luni, 3 aprilie, din etapa a lll-a a play-off-ului Ligii l, atunci când liderul FC Viitorul se va deplasa pe terenul Astrei. Chiar dacă are trei puncte avans față de principala urmăritoare, FCSB, Hagi rămâne cu picioarele pe pământ și recunoaște că se poate întâmpla orice până la finalul sezonului.„Fiecare echipă are șansele ei la titlu. Oricare dintre ele poate lega 3-4 victorii consecutive și să ajungă în vârful clasamentului. Trebuie să fim foarte atenți, deoarece orice punct contează”, a explicat Hagi.Persoanele care au achiziționat un abonament promoțional pentru meciurile oficiale din Liga l și din play-off vor putea ocupa locul inscripționat pe documentele de acces și la meciul cu Astra, din Cupa României.La acest joc, clubul constănțean va asigura suporterilor care nu au un mijloc de transport personal, autocar tip cursă specială (tur-retur), cu itinerariul Palatul Copiilor (Constanța) - Stadion Central Academia Hagi (Ovidiu). Autocarul va pleca astăzi, la ora 19.30, de la Palatul Copiilor, iar returul va fi asigurat imediat după încheierea partidei.