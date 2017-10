FC Viitorul, la două runde de primul titlu din istorie

Două partide despart pe FC Viitorul de primul titlu din istorie. După un parcurs excelent de campionat, elevii lui Gheorghe Hagi sunt pregătiți să dea lovitura pe acest final de campionat.Prima „finală” a constănțenilor va avea loc duminică, 7 mai, de la ora 21.15, la Pitești, unde Viitorul o va înfrunta pe CSU Craiova. În tur, la Ovidiu, oltenii s-au impus in extremis cu 1-0, după un gol marcat la ultima fază de Alexandru Mateiu. În acel meci, gazdele au fost cele care au controlat partida, însă nu au reușit să introducă mingea în poartă, pierzând puncte extrem de importante în economia acestui final de campionat.După succesul celor de la Dinamo contra FCSB, lupta la titlu se dă în trei. Orice pas greșit al celor trei echipe din frunte este așteptat pentru a fi speculat de adversari.„În acest moment, totul depinde doar de noi. Dacă vom câștiga cele două partide, devenim campioni. Am ajuns la echipă pe vremea când era în Liga a lll-a. Ar fi extraordinar să ridic trofeul. Încărcătura și oboseala se simt, însă trebuie să uităm rapid de ele. Toată lumea speră acum ca noi să ne încurcăm, dar vom fi foarte atenți și vom trata și aceste meciuri cu maximă seriozitate. În partida tur, din play-off, nu a intrat mingea în poartă, dar sper că am trecut peste acel moment. Cele mai importante sunt cele trei puncte”, a declarat căpitanul Viitorului, Romario Benzar. Din păcate, mijlocașul Dragoș Nedelcu nu a putut fi recuperat la timp pentru această partidă, iar locul său în primul 11 va fi ocupat de Neluț Roșu.Tot în această etapă, se mai dispută partidele: CFR Cluj - Dinamo (sâmbătă, 6 mai, 21.15) și Astra - FCSB (luni, 8 mai, ora 20.30)Clasament: 1. FC Viitorul (38 p), 2. FCSB (38 p), 3. Dinamo (36 p), 4. CFR Cluj (33 p), 5. CSU Craiova (31 p), 6. Astra (26 p).Constănțenii au ținut să infirme zvonurile apărute în presă, zilele trecute, conform cărora Ianis Hagi va reveni la echipa antrenată de tatăl său, deoarece la Fiorentina nu a prea fost folosit.„Știrea este total falsă. FC Viitorul și AC Fiorentina nu au discutat niciodată posibilitatea împrumutului lui Ianis Hagi la clubul nostru. FC Viitorul infirmă această”, se arată în comunicatul Viitorului.