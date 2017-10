FC Viitorul îşi joacă şansa din sferturile Cupei Ligii

FC Viitorul își joacă șansa din sferturile Cupei Ligii

FC Viitorul va primi, mâine, de la ora 18.15, vizita giurgiuvenilor de la Astra, pentru meciul din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Ligii. Partida se va juca pe stadionul „Central“ din Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, dar va putea fi văzut în direct pe Look TV, Digi Sport și Dolce Sport.„Întâlnim o echipă cu potențial și un lot foarte bun. Trebuie să încercăm să avem un spirit constructiv pentru a câștiga acest meci. Astra are un joc bun, dar și noi avem capacitate și cred că o putem depăși. Va fi un duel interesant”, a declarat managerul Gheorghe Hagi, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului.Sferturile de finală ale Cupei Ligii vor începe din această seară, cu meciurile Concordia Chiajna - ASA Târgu Mureș (ora 18.15) și Dinamo - CFR Cluj (ora 21.00). Ultimul meci al acestei manșe va fi joi, de la ora 21.00, și le va opune pe FC Steaua și ACS Poli Timișoara.Sferturile se vor juca într-o singură manșă eliminatorie.Toate partidele pot fi urmărite pe Look TV, Digi Sport și Dolce Sport.Prețul biletelor la meciul de la Ovidiu variază de la 5 lei la 20 de lei. Tichetele se pot procura după următorul program: miercuri și joi, între orele 10.00 - 16.00, de pe Bd. Mamaia nr. 208, subsol (lângă Hotel GMG), din Constanța, de la Play Sports Bar (str. Căpitan Dobrilă Eugeniu, nr. 19A, zona Cireșica), din Constanța, de la Restaurant Savorys, din Ovidiu, de la Magazinul oficial din incinta Academiei Hagi, de la Ovidiu, și doar joi, orele 16.00 - 19.30, de la casele de bilete de la Stadionul Central din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu.Conducerea clubului recomandă posesorilor de abonamente tip card, bilete de intrare și invitații ca accesul în tribunele stadionului să fie făcut în intervalul orar 16:15 - 17:45; posesorii de abonament tip card vor avea acces în tribunele stadionului începând cu acest meci prin porțile de intrare special amenajate (nu prin turnichete).Ca la fiecare meci, clubul con-stănțean pune la dispoziția suporterilor autocare tip cursă specială (tur-retur). Autocarele vor pleca din 15 în 15 minute, începând cu ora 16.15.Ultimul transport va pleca de la ora 17.30. Returul suporterilor va fi asigurat imediat după încheierea partidei.