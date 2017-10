FC Viitorul îşi află, astăzi, adversara din "16"-imile Cupei României

FC Viitorul își află, astăzi, adversara din "16"-imile Cupei României

Astăzi, de la ora 12.00, la Casa Fotbalului, va avea loc tragerea la sorți a șaisprezecimilor de finală ale Cupei României.La această tragere, participă cele 14 echipe din Liga I și cele 18 calificate în urma desfășurării fazelor anterioare. FC Viitorul face parte din urna B, în timp ce FC Viitorul II, din urna C. Din urna A, fac parte șase echipe, în urna B sunt opt formații, iar în ultima urnă sunt 18 echipe. Se vor împerechea echipe din urna A cu echipe din urna C, echipe din urna B cu formații din urna C, iar celelalte echipe din C, între ele.Meciurile se vor juca într-o singură manșă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent.Partidele din șaisprezecimile Cupei României se vor desfășura marți/miercuri/joi, 22/23/24 septembrie, cu începere de la 16.30, excepție făcând meciurile televizate. Programul jocurilor televizate va fi stabilit de Comitetul de urgență.