FC Viitorul învinge Steaua şi redevine lidera Ligii l

FC Viitorul învinge Steaua și redevine lidera Ligii l

Meciul a debutat cum nu se poate mai rău pentru oaspeți. Gabriel Tamaș are o intrare imprudentă, cu talpa, asupra lui Purece, iar centralul Ovidiu Hațegan îi arată cartonașul roșu. Cu om în plus, Viitorul pune stăpânire pe joc, însă Hațegan refuză să acorde penalty, în minutul 42, la un fault clar al lui Mihai Bălașa asupra lui Florinel Coman.După pauză, Gheorghe Hagi mută foarte inspirat: intră Carlo Casap și Vlad Morar, ies Ionuț Vînă și Neluț Roșu, iar în primul minut al mitanului secund, Florinel Coman deschide scorul, după o centrare perfectă a lui Romario Benzar.Gazdele și-au mărit avantajul după golul norocos reușit de Vlad Morar (min. 56). Acesta a recunoscut, la final, că a vrut să centreze, însă mingea a intrat în poarta unui Florin Niță total neinspirat. FC Viitorul avea să mai puncteze o dată, prin Carlo Casap (min. 74), la o nouă gafă a lui Niță, care nu a putut respinge șutul în diagonală al tânărului mijlocaș.Golul de onoare al steliștilor a fost marcat de Alibec, din lovitură liberă, în minutul 80.După acest succes, echipa antrenată de Gheorghe Hagi revine pe prima poziție a clasamentului și bifează primul succes în fața Stelei, după 10 eșecuri consecutive.„Echipa a arătat că poate lupta de la egal la egal cu Dinamo sau Steaua. Tuturor echipelor le va fi greu cu noi. Am căpătat experiența necesară, avem o apărare solidă acum, Dragoș Nedelcu e foarte bun la mijloc, iar în atac avem un jucător foarte talentat. Noi formăm jucători, în spatele lui Coman sunt alții care stau la coadă. Oricine poate fi înlocuit la Viitorul”, a declarat Gheorghe Hagi, la finalul partidei.În etapa viitoare, FC Viitorul va juca, în deplasare, cu Astra Giurgiu, luni, 3 aprilie, de la ora 20.30.Cu toate că echipa sa este una din cele mai prolifice din România, Gheorghe Hagi nu este mulțumit de compartimentul ofensiv. Mai precis, lipsa unui om de careu l-a făcut pe tehnician să-și îndrepte atenția către atacantul de 25 de ani George Țucudean, rămas liber de contract după aventura de la Pandurii Târgu Jiu. Acesta s-a aflat în tribună la meciul dintre Viitorul și Steaua și va semna, astăzi, un contract cu echipa de pe litoral.În cariera sa, Țucudean a mai activat la UTA Bătrâna Doamnă, Dinamo București, Standard Liege, Charlton Athletic, Steaua București, ASA Târgu Mureș și Pandurii.