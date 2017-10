FC Viitorul întâlneşte Steaua în derby-ul dezamăgirilor

FC Viitorul întâlnește Steaua în derby-ul dezamăgirilor

Duminică, de la ora 20.30, Viitorul Constanța va juca în deplasare împotriva campioanei en-titre Steaua București, în etapa a Vlll-a a play-off-ului Ligii l de fotbal.Se anunță a fi un alt meci atent analizat și de maxim interes între cele două echipe, deoarece mereu au existat voci care au pus la îndoială corectitudinea cu care își apără punctele echipa din Constanța în fața Stelei. Argumentul care le-a permis multora să vocifereze a fost faptul că ultimele opt partide disputate între cele două formații s-au încheiat cu victoria „steliștilor”. Luna viitoare se împlinesc trei ani de la ultima și singura victorie a constănțenilor, scor 5-2 în Ghencea.Niciuna din echipe nu se prezintă într-o formă sportivă prea bună. Constănțenii nu au reușit să obțină vreo victorie în play-off, înregistrând două egaluri și cinci înfrângeri. Pe de altă parte, trupa pregătită de Lau-rențiu Reghecampf a fost eliminată, miercuri seară, din semifinalele Cupei României de Dinamo, iar în ultima etapă de campionat bucureștenii fost învinși cu scorul de 2-0, de Astra Giurgiu, în „finala campionatului”, unde s-a stabilit într-o mare măsură campioana acestui sezon.Vineri, la Ovidiu, patronul Gheorghe Hagi a organizat o conferință de presă premergătoare partidei de pe „Național Arena”, alături de el fiind prezenți și doi fotbaliști, Romario Benzar și Vlad Rusu.„Meciul se dispută pe Național Arena și orice fotbalist și-ar dori să joace într-o asemenea confruntare. Le cer jucătorilor să dea totul pe teren și să se gândească doar la victorie chiar dacă vom întâlni o echipă de tradiție care joacă un fotbal bun. Și noi avem capacitatea de a ne impune jocul. Noi nu mai avem nicio presiune și nu ne-a mai rămas decât să arătăm ambiție și dorință”, a declarat Gheorghe Hagi.Managerul tehnic al Viitorului a surprins pe toată lumea când la ultima partidă de campionat contra „pandurilor” a venit la stadion mai târziu decât se preconiza și a ales să privească partida din tribuna oficială. Se pare că nu va renunța prea curând la această practică:„Nu mai cobor pe bancă, voi rămâne să privesc toate meciurile de acum înainte din înaltul tribunei, fiindcă se vede mai bine jo-cul de acolo și îl pot pregăti altfel. Antrenorul Cătălin Anghel va sta pe bancă, dar eu mă voi ocupa de strategia echipei”.Ambele echipe se află în căutarea ritmului demult apus, trei puncte fiind extrem de vitale pentru moralul fiecărei echipe. Viitorul nu va subestima Steaua nicio secundă și nu va lăsa garda jos, dă asi-gurări Gheorghe Hagi: „Suntem două echipe care nu suntem în cea mai bună formă fotbalistică și fiecare își dorește victoria. Steaua este Steaua, indiferent de ultimele partide disputate. Ei au un lot echilibrat și valoros și oricine va juca sunt sigur că ne va fi greu. Au o bancă mult mai experimentată decât noi și le va fi mai ușor.”„M-ați și dat la ruși“S-a vehiculat în presă în ultimele zile faptul că Hagi a fost impresionat de oferta făcută de Rubin Kazan, ocupanta locului nouă în prima ligă din Rusia (din 16 echipe) și că ar fi semnat un pre-contract cu aceștia, urmând să preia echipa din vară. Hagi a fost însă vizibil iritat de întrebările jurnaliștilor prezenți la conferință legate de acest subiect.„Văd că voi ziariștii m-ați și dat la ruși, voi știți totul, am auzi de la voi că am și semnat. Dar cred că toată lumea mai exagerează uneori. Deocamdată sunt la clubul meu și nu mă gândesc la alte lucruri, fiindcă nu este nimic concret. Este adevărat că am oferte și mă simt foarte onorat, înseamnă că sunt apreciat pentru munca mea”, a declarat Gheorghe Hagi.Celelalte partide ale etapei sunt Pandurii Târgu Jiu - Dinamo București (duminică, 24 aprilie ora 20.30) și ASA Târgu Mureș - Astra Giurgiu (luni, 25 aprilie, ora 20.30).Clasament: 1. Astra Giurgiu (42 p), 2. Steaua București (36 p), 3. Pandurii Târgu Jiu (34 p), 4. Dinamo București (34 p), 5. FC Viitorul (25 p), 6. ASA Târgu Mureș (22 p).