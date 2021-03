FC Viitorul încă mai speră la play-off. „Din păcate, nu mai depindem numai de noi”

„În meciurile cu Clinceni şi Hermannstadt, trebuia să câştigăm. Nu am reuşit din păcate şi pierdem teren. Şanse la play-off mai sunt, pentru că avem patru meciuri. Trebuie să credem în şansa noastră, dar trebuie să facem mai mult mai ales pe faza ofensivă.





Avem nevoie de cele trei puncte în meciul cu Chindia, pentru clasament, dar şi pentru moralul nostru. Întâlnim o echipă bună, bine organizată, care ia puţine goluri. Se apără foarte bine, iar pe contraatac sunt foarte periculoşi. Va fi un meci foarte greu”, a declarat, într-o conferinţă de presă online, antrenorul Mircea Rednic.





La rândul său, internaţionalul Romario Benzar a subliniat faptul că victoria este obligatorie în meciul cu Chindia, dar, pentru a accede în play-off, formaţia constănţeană depinde şi de rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei.



„Va fi greu, pentru că, deşi cei de la Chindia au pierdut etapa trecută, mai au şanse la play-off. Important este să ne facem jocul şi să luăm cele trei puncte. Din păcate, pentru calificarea în play-off nu mai depindem doar de noi. Trebuie să aşteptăm şi jocul rezultatelor. Însă trebuie să ne facem treaba şi să acumulăm puncte pentru a mai putea spera la play-off.





Cei de la Chindia au şi trei jucători de la noi. Au jucat foarte bine, au puncte mai multe decât noi, stau mai bine (n.r. - locul 9, 35 p). Trebuie să fim mai atenţi pe faza ofensivă, să marcăm mai multe goluri, pentru că în multe meciuri am reuşit doar egaluri. Avem nevoie şi de mai multă încredere, să legăm două-trei victorii ca să avem un moral mult mai bun. Doar aşa ne putem îndeplini obiectivele”, a explicat fotbalistul Viitorului.





Iar colegul său de echipă Alexi Pitu spune că o victorie în duelul cu dâmboviţenii ar da elan formaţiei sale în ultimele etape ale sezonului regulat.



„Chindia este o echipă bună, cu jucători experimentaţi. Noi sperăm să reuşim să învingem, ar fi o victorie care ne-ar menţine în cursa pentru play-off, ne-ar da elan, pentru că nu am mai câştigat de ceva timp”, a declarat Alexi Pitu.



XXX





Partida FC Viitorul - Chindia Târgovişte, contând pentru etapa a 28-a a Ligii I la fotbal, se va disputa miercuri, 17 martie, de la ora 17.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu.





Deşi locul din clasament (11) este unul modest, iar „zestrea” de puncte (30) tot aşa, FC Viitorul încă mai speră să prindă in extremis un loc de play-off. Cel puţin acesta este punctul de vedere transmis de antrenorul Mircea Rednic, înainte de meciul de campionat cu Chindia Târgovişte.