FC Viitorul forţează accesul în sferturile Cupei Ligii

FC Viitorul forțează accesul în sferturile Cupei Ligii

Astăzi, FC Viitorul va juca cu CSU Craiova partida contând pentru optimile de finală ale Cupei Ligii. Meciul se va disputa, de la ora 19.00, pe stadionul „Central“ din complexul Academiei Hagi de la Ovidiu.Și de această dată, clubul constănțean oferă transport gratuit suporterilor. Autocarele vor pleca de la Palatul Copiilor (Constanța), începând cu ora 17.00, din 15 în 15 minute. Ultimul transport va pleca la ora 18.15.Astăzi, din aceeași manșă a Cupei Ligii, se vor mai disputa meciurile FC Voluntari - Astra Giurgiu (ora 16.30) și Pandurii Târgu Jiu - Dinamo (ora 21.45).Conform site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, toate meciurile vor fi transmise în direct pe Digi Sport, Dolce Sport, Look TV (meciurile de miercuri) și Look Plus (partidele de joi).FC Steaua și ASA Târgu Mureș sunt calificate direct în sferturile de finală ale competiției.