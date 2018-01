FC Viitorul, două meciuri amicale în cantonamentul din Turcia

Campioana României la fotbal, FC Viitorul, va disputa, astăzi, alte două partide de verificare în cadrul cantonamentului de la Belek (Antalya).Astfel, echipa pregătită de Gheorghe Hagi va întâlni pe Kapaz (locul 8 din Azerbaidjan), de la ora 11, și pe FK Rostov (locul 10 din Rusia), de la ora 17.FC Viitorul va susține primul meci oficial din 2018 în data de 2 februarie (ora 20.45), când va întâlni, pe teren propriu, în etapa a 23-a din Liga 1, pe Astra Giurgiu.v v vRevenit la FC Viitorul după un an și jumătate petrecut la Fiorentina, Ianis Hagi a declarat, pentru site-ul oficial al grupării din Ovidiu, că în Italia s-a maturizat și a învățat foarte multe lucruri.„În fotbal sunt părți mai bune și mai puțin bune și trebuie să știi să treci peste ele. Eu consider că m-am maturizat, am învățat foarte multe acolo (n.r. - în Italia) și am crescut din multe puncte de vedere. Sper să progresez în continuare de la zi la zi, așa cum mi-am propus”, a spus Ianis Hagi.Mijlocașul în vârstă de 19 ani, aflat în cantonamentul din Antalya, speră ca FC Viitorul să obțină maximum de puncte în ultimele patru partide ale sezonului regulat, pentru a obține calificarea în play-off.„E o perioadă destul de grea acum, cu multe antrenamente, cu multe meciuri, dar e bine că acumulăm și sperăm să fim gata pentru reluarea campionatului. Noi vom aborda fiecare meci la victorie, vrem să jucăm cât mai bine, dar punctele sunt cele mai importante. Ne gândim deja la cele patru meciuri care mai sunt din sezonul regulat, sper să scoatem maximum din ele și să intrăm în play-off”, a precizat Ianis Hagi.