FC Viitorul Constanţa pleacă astăzi în cantonamentul din Turcia

FC Viitorul Constanța pleacă astăzi în cantonamentul din Turcia

FC Viitorul Constanța are programată, astăzi, deplasarea în Turcia, unde jucătorii antrenați de Cătălin Anghel vor desfășura primul cantonament al acestei ierni.Sub comanda lui Anghel (principal), Norbert Niță, Bogdan Vintilă (secunzi), Constantin Gîrjoabă (antrenor cu portarii), Ciprian Prună (preparator fizic) și Paul Dicu (preparator psiho-fizic), 26 de jucători vor efectua cantonamentul din Antalya: Andrei Vâtcă, George Șerban (junior, 18 ani), Andrei Rotariu (junior, 17 ani) - portari; Ionuț Larie, Florin Bejan, Sebastian Mladen, Bogdan Țîru (junior, 18 ani), Ionuț Puțanu (junior, 18 ani), Lucian Turcu, Alin Toșca, Bogdan Mitache (junior, 18 ani), Alexandru Târnovan (junior, 17 ani), Florin Nazîru - fundași; Nicolae Dică, Alexandru Lazăr, Romario Benzar, Boban Nikolov (junior, 18 ani), Florin Tănase (junior, 18 ani), Andrei Vaștag (junior, 18 ani), Claudiu Herea - mijlocași; Marius Albu, Vlad Rusu, Alin Cârstocea, Cristian Gavra, Ionuț Mitriță (junior, 17 ani), Vasilică Cristocea - atacanți.În schimb, nu vor pleca cu echipa în cantonament cei patru jucători convocați la naționala României de Victor Pițurcă pentru stagiul din Spania: Alexandru Buzbuchi, Mihai Bălașa, Aurelian Chițu și Denis Alibec.Cei patru se vor antrena în această săptămână la Constanța și se vor prezenta sâmbătă în cantonamentul echipei naționale, la Mogoșoaia. De asemenea, nu vor pleca în cantonamentul din Antalya nici Mihai Onicaș și Ionuț Vînă, ambii urmând un program de recuperare după ce au suferit accidentări mai vechi.15 jucători sub 21 de aniFC Viitorul este formația cu cea mai mică medie de vârstă din Liga I, cu 15 jucători sub 21 de ani în lot, dintre care 10 juniori. Noutățile față de lotul din tur sunt Andrei Rotariu, Alexandru Târnovan, Florin Tănase, Ionuț Mitriță (toți patru juniori, promovați din propria pepinieră), Bogdan Mitache (revenit de la Delta Tulcea) și Florin Nazîru (revenit de la CS Eolica Baia). FC Viitorul s-a despărțit în această iarnă de Mirel Bolboașă, George Călințaru (ambii împrumutați la FC Farul) și Vasile Păcuraru, acesta din urmă reziliindu-și contractul cu FC Viitorul.Programul amicalelorÎn Antalya, FC Viitorul va desfășura următorul program de amicale: 27 ianuarie: FC Viitorul - FK Rad Belgrad (Serbia, locul 5 în prima ligă); 31 ianuarie: FC Viitorul - RNK Split (Croația, locul 6 în prima ligă); 3 februarie: FC Viitorul - Hradec Kralove (Cehia, locul 13 în prima ligă); 5 februarie: amical încă nestabilit. Revenirea în România este programată pentru 6 februarie.