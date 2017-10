FC Viitorul Constanţa, în faţa unui meci istoric!

FC Viitorul Constanța, în fața unui meci istoric!

În primul meci, la Constanța, formația pregătită de Gheorghe Hagi s-a impus cu 1-0 (0-0). Partida va fi transmisă, în direct, pe TVR 2.Din păcate, la această partidă, românii nu se vor putea baza pe atacantul George Țucudean (suspendat după partida tur), Carlo Casap (accidentat în prima etapă a Ligii l), Vlad Morar și Florin Purece (excluși din lot).Atacantul Vlad Morar a anunțat, ieri, faptul că a semnat cu echipa greacă de primă ligă, Panetolikos (locul 11 în sezonul 2016/2017). De partea cealaltă, ciprioții au renunțat la tehnicianul din primul meci, olandezul Mario Been, nemulțumiți de maniera în care s-a prezentat echipa în primele partide ale sezonului, cireașa de pe tort fiind înfrângerea de la Constanța.„Suntem în fața unei performanțe fantastice pentru noi. Va fi un meci foarte greu, însă vom merge acolo să dăm tot ce avem mai bun, să ne facem jocul și să ne calificăm în play-off. Chiar dacă s-au despărțit de antrenor, APOEL formează o echipă puternică, experimentată și trebuie să fim extrem de atenți. În sufletul meu, simt că dacă trecem de APOEL vom avea un moral pozitiv ce ne va permite să accedem în grupele Ligii Campionilor”, a declarat Gheorghe Hagi, în ultima conferință de presă înaintea plecării spre Nicosia.Dacă FC Viitorul va elimina pe APOEL, are asigurată calificarea în grupele Europa League, ce-i va aduce cel puțin 6 milioane de euro. Dacă va reuși să se califice în grupele Ligii Campionilor, în conturile clubului constănțean vor intra aproximativ 20 milioane de euro.„APOEL Nicosia are un buget de două ori mai mare decât al celei mai bogate echipe din România, FCSB. Vă dați seama cât de mare este în comparație cu al nostru. Ei își permit salarii la care noi doar visăm. Asta este situația. Am ajuns să ne fie frică când jucăm contra ciprioților. Acum 20 de ani ne certam între noi care să le marcăm mai multe goluri. Se pare că unii au respectat fotbalul mai mult decât am făcut-o noi, românii”, a completat Hagi, dezamăgit de situația fotbalului românesc. Din ultimele informații, se pare că Poli Timișoara și Gaz Metan nu vor apuca să termine acest tur de campionat, din pricina problemelor financiare.Tot astăzi, de la ora 21.15, FCSB va juca în deplasare, în fieful celor de la Viktoria Plzen (Cehia), după ce în tur s-a terminat egalitate 2-2, în turul trei preliminar al grupelor Ligii Campionilor, ruta non-campioanelor.