FC Viitorul Constanţa a încheiat stagiul de pregătire din Cipru

FC Viitorul Constanța a încheiat stagiul de pregătire din Cipru

Lider în Liga l după prima parte a sezonului, FC Viitorul Constanța a încheiat stagiul de pregătire din Cipru pe plus, înregistrând patru succese (8-0 cu Thoi Lakatamias, 2-0 cu Ermis, 2-1 cu Levski Sofia și 5-0 cu FK Atlantas) și o singură înfrângere (0-1 cu FC Ural), iar managerul tehnic Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit de modul în care au evoluat elevii săi.„Sunt mulțumit de cum a decurs acest stagiu de pregătire. Am avut mulți jucători la pregărie, atât echipa mare, câte și pe cei angrenați în Liga Campionilor de Tineret. Acesta a fost unul din obictivele mele, să-mi văd toți jucătorii la treabă, și să vedem în continuare ce putem alege.După ce ne întoarcem la Constanța, vom decide dacă vom rămâne să ne pregătim în țară sau mergem într-un alt stagiu, într-o altă țară. Dacă rămânem în țară, terenurile sunt înghețate și nu avem unde să ne pregătim”, a declarat acesta.De asemenea, în această perioadă au avut loc mai multe mișcări de trupe la formația constănțeană. Astfel, la capitolul plecări, Viitorul Constanța s-a despărțit de doi jucători: mijlocașul Răzvan Marin, plecat la Standard Liege, și fundașul moldovean Cătălin Carp, lăsat să semneze cu o formație din Rusia.Noutățile sunt atacantul Vlad Morar, ultima dată la ASA Târgu Mureș și mijlocașul Neluț Roșu, de la Concordia Chiajna. De asemenea, în locul lui Cătălin Carp a fost promovat, de la echipa secundă, tânărul Doru Dumitrescu (18 ani).Prezentă și ea în Cipru, echipa secundă a Viitorului a arătat un apetit impresionant pentru gol, reușind să marcheze de 15 ori în trei meciuri. Pentru formația antrenată de Cristian Cămui și Nicolae Roșca au fost ultimele partide de verificare înaintea duelului cu FC Copenhaga, din play-off-ul Europa Youth League, programat pe 7/8 februarie, pe stadionul „Central” din Ovidiu.Liderul „Generației de Aur”, Gheorghe Hagi, este conștient că va fi un meci greu, însă are mare încredere în calitățile elevilor săi: „Se anunță un meci greu, însă jucăm acasă și ne dorim foarte mult victoria. Vrem să continuăm competiția. Beneficiem de o generație bună și trebuie să credem în șansa noastră. I-am văzut pe mulți dintre adversarii noștri în Cipru, în pregătire cu lotul lor național. Sunt 5-6 jucători de la Copenhaga la selecționata U19 a Danemarcei. Sunt foarte disciplinați, organizați exemplar, dar noi suntem foarte optimiști”.Stadionul Central din Complexul Academiei Hagi, arena pe care FC Viitorul își dispută partidele de pe teren propriu, a fost inspectat, ieri dimineață, de Intel Sky Broadcast (ISB), firma deținătoare a drepturilor TV din Liga I.Reprezentanții ISB au verificat instalația de încălzire, suprafața de joc și condiția în care se află tribunele (din punct de vedere al deszăpezirii). Deținătorii drepturilor TV au apreciat eforturile făcute de clubul FC Viitorul și au concluzionat la finalul vizitei că Stadionul Central se prezintă în condiții foarte bune de a organiza meciuri în Liga I.