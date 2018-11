FC Viitorul caută cheia pentru "lacătul" Voluntariului lui Bergodi

Gata și acțiunile echipelor naționale în acest an. Ne întoarcem, așadar, la mioriticul nostru fotbal, din campionatul național.Campioana României din urmă cu două sezoane, FC Viitorul, va juca duminică, 25 noiembrie, de la ora 17.30, pe terenul celor de la FC Voluntari, într-o partidă din etapa a XVl-a a Ligii l.Vor fi față-n față două formații cu obiective total diferite în acest sezon. FC Voluntari speră să se salveze de la retrogradare, fiind ultima în clasament, în timp ce FC Viitorul poate avea un cuvânt greu de spus chiar și în lupta pentru coroana de campioană. În acest moment, formația pregătită de Gheorghe Hagi se află la patru puncte de prima poziție, ocupată de CFR Cluj. Să nu uităm că punctajul se înjumătățește la finalul sezonului regulat.„Au adus un antrenor experimentat, pe Cristiano Bergodi, și ne va fi greu, pentru că tehnicienii italieni au știut întotdeauna să se organizeze foarte bine, cu multă tactică și să producă fotbal. Important este ca noi să ne impunem jocul. Chiar dacă am început mai greu, stăm bine, am jucat un fotbal bun și sperăm să o ținem așa până la sfârșitul anului, așa cum s-a întâmplat și în ultimele trei sezoane”, a declarat Gheorghe Hagi, la ultima conferință de presă înaintea partidei.