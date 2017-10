FC Viitorul, avans minim în faţa Stelei, în play-off. Hagi: "Am muncit de pomană!"

FC Viitorul, avans minim în fața Stelei, în play-off. Hagi: "Am muncit de pomană!"

FC Viitorul a cedat, duminică seara, în deplasare, scor 0-1 (0-1), pe terenul celor de la CFR Cluj, în ultima etapă a sezonului regulat. Unicul gol al partidei a fost reușit de Ciprian Deac, în minutul 21.Înfrângerea echipei pregătite de Gheorghe Hagi le-a permis contracandidatelor să se apropie amenințător, iar în urma înjumătățirii punctelor, conform regulamentului, FC Viitorul mai are doar două puncte în fața Stelei și patru peste CFR.La sfârșitul partidei de la Cluj, Hagi a condamnat încă o dată actualul regulament după care se intră în play-off.„Propun să ne ia 75% din puncte, 50% e prea puțin. Să începem de la zero, asta propun. Am muncit de pomană. Regula nu e bună. Play-off-ul este bun, dar punctele sunt muncite”, a declarat Hagi, extrem de supărat.Iată cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor:1. FC Viitorul (26 p), 2. FC Steaua (24 p), 3. CFR Cluj (22 p), 4. CSU Craiova (22 p), 5. Dinamo București (21 p).Și Astra Giurgiu a intrat în play-off, într-o primă fază cu 21 p, însă campioana en-titre a jucat, aseară, pe teren propriu, restanța cu FC Botoșani, terminată după închiderea ediției.Prima etapă din play-off va avea loc pe 10/12 martie, iar ultima, în intervalul 12-14 mai.Acum trei săptămâni, FC Viitorul învingea clar pe Pandurii Târgu Jiu, scor 3-0, însă Gheorghe Hagi era foarte dezamăgit de faptul că tribunele erau goale. În conferința de presă de la sfârșitul acelei partide, managerul anunța că nu va mai pune bilete la vânzare, dacă suporterii nu vor să asiste la meciurile echipei sale. Ceea ce părea o simplă stare de nervozitate s-a transformat în realitate. FC Viitorul a anunțat, ieri, noile prețuri ale abonamentelor și biletelor pentru duelurile din play-off: 120 de lei - Tribuna l și 100 lei - Tribuna a ll-a. Oferta este mai mult decât atractivă, dacă ținem cont că la Ovidiu vor ajunge Astra, Dinamo, Steaua, CSU Craiova și CFR Cluj.Hagi nu a trecut peste supărarea din partida cu Pandurii, iar acest lucru se resimte în oferta pentru biletele de acces individuale: Tribuna l - 100 lei, Tribuna a ll-a - 80 lei, Peluza l și ll - 20 lei. De altfel, în ziua disputării meciurilor oficiale, în incinta stadionului „Central” din Ovidiu nu vor mai fi puse în vânzare bilete.Mesajul este simplu: cumpărați abonamente și veniți să susțineți echipa în play-off meci de meci sau mergeți în peluze!FC Viitorul ll a susținut, în week-end, primul meci oficial din 2017. Formația pregătită de Cristian Cămui și Vasile Mănăilă a terminat la egalitate, scor 2-2 (0-2), pe terenul celor de la Astra ll Giurgiu, într-o partidă contând pentru etapa a XIV-a a Ligii a III-a. Golurile constănțenilor au fost marcate de Cristian Ene, în minutele 58 și 59.