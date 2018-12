FC Viitorul a zdrobit pe Dinamo Bucureşti. "Am făcut un meci mare!"

FC Viitorul a zdrobit pe Dinamo București. "Am făcut un meci mare!"







FC Viitorul s-a impus, sâmbătă seară, la Ovidiu, în fața celor de la Dinamo București, cu scorul de 4-1 (2-1), într-o partidă contând pentru etapa a XVll-a a Ligii l la fotbal.

Golurile victoriei au fost reușite de Denis Drăguș (min. 4), Ianis Hagi (min. 37 și 90) și Vlad Achim (min. 76), în timp ce pentru oaspeți a punctat italianul Mattia Montini (min. 13). În min. 33, la scorul de 1-1, dinamovistul Vlad Olteanu a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

În urma acestui succes, FC Viitorul a ajuns la cinci partide fără înfrângere și se află la doar patru puncte în spatele liderului CFR Cluj. De partea cealaltă, Dinamo se adâncește tot mai mult în zona play-out-ului, cu șanse minime de a încheia sezonul regulat în primele șase.

„Am făcut un meci mare! Am pregătit meciul bine și am cules roadele. Știam că va fi un joc greu, contra unei echipe rănite în orgoliu, pusă corect în teren de Mircea Rednic, dar noi am fost mai buni și am obținut cele trei puncte. În continuare, am aliniat o echipă tânără, rapidă, în dezvoltarea filozofiei noastre și nu o să ne oprim aici”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, la finalul partidei.

Etapa următoare, programată miercuri, 5 decembrie, FC Viitorul va juca în deplasare, cu Gaz Metan Mediaș.