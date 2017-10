FC Viitorul a transferat trei fotbalişti

FC Viitorul a transferat trei fotbaliști

FC Viitorul continuă șirul transfe-rurilor cu alți trei jucători. Iulian Mamele, Adrian Piț și Adrian Mărkuș au semnat contractele de transfer și au început deja programul de pregătire, informează site-ul Academiei Hagi. Fundașul central Mamele, în vârstă de 29 de ani, a plecat de la Pandurii și a semnat cu Viitorul pentru un an de zile, cu opțiunea de prelungire pe încă un sezon. Piț (31 ani) poate juca atât pe postul de mijlocaș stânga, cât și cel de fundaș stânga. El are la activ peste 90 de meciuri jucate în Italia, printre care și la AS Roma. El a semnat un contract doar pentru un sezon. Atacantul Adrian Mărkuș (22 ani) vine de la Gaz Metan și va evolua la FC Viitorul pentru următorii trei ani.