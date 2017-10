FC Viitorul a promovat în Liga I

3

promovare

doar sa fii timpit sa nu vezi cum a intrat hagi in liga 1 multumiri m. sandu . el poate juca in liga 1 si pe plaja in fata la rex sa monteze 10 scaune si tot primea licenta .mersi frf hagi va deveni si campion al romaniei ca asa vrea el si mircea sandu ...locul 2 prunea .