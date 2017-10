FC Vaslui îl reclamă la FIFA pe Costly

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Finanțatorului lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a declarat că va depune memoriu la FIFA împo-triva atacantului Carlos Costly, deoarece jucătorul din Honduras încă nu s-a prezentat la echipa după vacanța de vară. „Nu înțeleg de ce Costly are acest comportament. Noi încă îl așteptăm să se întoarcă la Vaslui. Mai are trei ani la dispoziție, cât mai este sub contract cu clubul. Oricum, vom depune memoriu la FIFA, iar fără acordul nostru nu va putea pleca la nicio echipă. Clubul este la zi cu plata contractului și acest lucru se poate dovedi oricând”, a declarat Adrian Porumboiu.