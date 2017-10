FC Ploieşti şi Petrolul ar fi interesate şi ele de jucători de la Farul

FC Ploiești și Petrolul ar fi interesate și ele de jucători de la Farul

Deocamdată, nu e nimic concret în ce privește situația celor șapte jucători de la prima echipă puși pe lista de transferări de clubul constănțean. Au apărut unele zvonuri și speculații, e adevărat, însă doar atât, mai departe nu se poate discuta de ceva palpabil. Dinamo ar fi cea mai importantă destinație pentru unul dintre cei puși pe lista de transferări de Farul, „câinii roșii” avându-l în vedere, se spune, pe fundașul stânga Florin Maxim. Ion Marin, antrenorul principal al „rechinilor”, nu a primit însă semnale în această privință dinspre Ștefan cel Mare. „Până acum, nu ne-a căutat nimeni de la Dinamo în legătură cu acest subiect”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, „Săpăligă”. Numele lui Maxim a fost asociat, tot la nivel de zvon, cu alte două echipe din Liga 1 care l-ar dori, Gloria Bistrița și FC Vaslui, tranzacția cu echipa moldavă putând include și un posibil schimb Maxim - Bălace, Farul urmând a-și asigura astfel postul de fundaș stânga. În afară de Maxim, pe lista celor care ar fi suscitat interesul unor cluburi s-ar mai afla Șchiopu, Farmache, dar și Ion Barbu, deși stoperul de 31 de ani a rămas, deocamdată, la Farul. Surse apropiate clubului ploieștean Petrolul (locul 8 în seria întâi a Ligii a 2-a) susțin că „găzarii” nu au renunțat la ideea de a urca spre locurile promovabile și ar dori în consecință să se întărească în inter-sezon, iar cei trei de la Farul s-ar afla în atenția lor. Și al doilea club ploieștean de Liga a 2-a, FC Ploiești (locul 3 în clasament), ar fi interesată de fotbaliști dintre cei șapte pe care Farul nu îi mai are în vedere pentru retur (Vlas, Farmache, Șchiopu, Maxim, Cruceru, Nae, Gosic). Însă, potrivit lui Ion Marin, nici Petrolul, nici FC Ploiești nu se adresaseră oficial Farului, până ieri, în legătură cu această problemă. În schimb, de la FC Ploiești se va prezenta la reunirea Farului, de pe 7 ianuarie 2009, ora 10, unul dintre cei pe care Farul i-a împrumutat acolo, tânărul mijlocaș Liviu Mihai II (21 ani pe 12 martie 2009). Titular în tur, „Leme”-ul a avut evoluții constant bune, înscriind și trei goluri. Șchiopu și Vlasîși mențin condiția fizică Șchiopu și Vlas vin destul de des pe la stadion, pentru a-și menține condiția fizică, cu alergări sau fotbal-tenis. În unele zile, face mișcare la „Farul” și fostul fundaș stânga farist Cosmin Pașcovici, aflat în vacanță la Constanța. În acest moment, „Pașco” se află în Liga a 2-a, la UTA, cu care mai are contract un an și jumătate.