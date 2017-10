Cupa Cartierelor la fotbal în sală, etapa a treia

FC Palas a trecut pe primul loc

Cupa Cartierelor la fotbal în sală, turneu găzduit de Clubul Eden din b-dul Aurel Vlaicu, a ajuns la etapa cu numărul trei. Bătălia pentru podium este tot mai crâncenă, iar în subsol, nu mai puțin de patru echipe caută să obțină primele lor puncte. Meciul-vedetă al etapei a treia a Cupei Cartierelor a fost cel dintre Cartier Far și Detectors, câștigat mai lesne decât o arată scorul, 5-4, de băieții din Piața Griviței. Cuplul de atacanți Cris-tea / Bărăitaru a întors apărarea adversă pe toate părțile, permițându-și chiar luxul de a rata o mulțime de situații clare de gol. FC Făgetului a spart gheața, reușind să învingă Liga Ofițerilor, Gepa Tomis III și-a rotunjit golaverajul în duelul cu puștii din Tomis Nord, iar FC Palas a băgat Cumpăna-n sperieți și a preluat șefia clasamentului. De asemenea, a debutat în competiție încă o echipă, „Sebi” Mircea cel Bătrân, care, până acum, din diverse motive, nu a putut juca, dar va recupera partidele restante. Altfel, organizatorii anunță că jucătorii eliminați în timpul unui meci sunt suspendați o etapă. Iată și rezultatele complete ale rundei: FC Făgetului - Liga Ofițerilor Km 4-5 8-7 (Izet 3, Make 3, Emulah 2 / Răzvan Șodolescu 3, Bogdan, Lazăr, Cătălin Dardac), Cartier Far - Detectors Piața Griviței 4-5 (Roti 2, Costin Crăciun, E. Lică / Florin 2, Iulian Cristea, Fane, Liviu), FC Palas - Servany Cumpăna 16-2 (Dragoș 5, Bodo 4, Cărbune 2, Ener 2, Marmota 2, Cornea / Niculaev, Sava), „Sebi” Mircea cel Bătrân - Sterk Medgidia 7-5 (Smire 2, Cocirta 3, Bulgaru, Sebi / Suleyman 2, Ali, Cemil, Mehmet), Gepa Tomis III - FC 95 Tomis Nord 25-5 (Șoptelea 9, Rafael 4, Billy 3, Păsărel 2, Dragu 2, Bică 2, Zincă, George, Dima / Leo 3, Albert 2). *** Etapa viitoare se va desfășura după următorul program: sâmbătă, 12 decembrie: Cartier Far - Servany Cumpăna (orele 17.00-18.00), Gepa Tomis III - Detectors Piața Griviței (18.00-19.00), FC Făgetului - ISU Capitol (19.00-20.00); duminică, 13 decembrie: Palas - Alma Soveja (17.00-18.00), „Sebi” Mircea cel Bătrân - FC 95 Tomis Nord (18.00-19.00), Real Poarta 6 - Sterk Medgidia (19.00-20.00). Liga Ofițerilor stă. *** Clasament 1. FC Palas 3 3 0 0 44-10 9 2. Detectors 3 3 0 0 34-21 9 3. Gepa Tomis III 3 2 1 0 45-22 7 4. Real Poarta 6 2 2 0 0 36-11 6 5. ISU Capitol 2 1 1 0 19-16 4 6. „Sebi” 1 1 0 0 7-5 3 7. Liga Ofițerilor 3 1 0 2 21-21 3 8. Cartier Far 3 1 0 2 18-20 3 9. Cumpăna 3 1 0 2 19-32 3 10. FC Făgetului 3 1 0 2 18-37 3 11. Alma Soveja 2 0 0 2 17-20 0 12. Medgidia 3 0 0 3 14-33 0 13. Tomis Nord 3 0 0 3 18-61 0 14. Coiciu 0 0 0 0 0-0 0