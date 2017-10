FC Farul vrea toate punctele cu CF Brăila şi Dinamo II

1

Comunicare

Din pacate jucatorii nu prea comunica intre ei. Am fost la meci cu dunarea galati si antrenoru le tot striga vorbiti intre voi. Portaru nu zicea nimic cand iesea se calcau pe picioare nu am auzit un las'o un eu ceva lucruri esentiale pentru ca o echipa sa functioneze bine. Parerea mea ca asta e o problema care trebuie rezolvata si se va simti acest lucru. in rest echipa nu arata rau dar daca rezolva si problema cu comunicarea...e ok. Forta Farul.