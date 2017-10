FC Farul vrea să susţină două meciuri amicale

Săptămâna aceasta

FC Farul vrea să susțină două meciuri amicale

După stagiul de pregătire montană și liberul de duminică, fotbaliștii de la FC Farul s-a reunit, ieri, la ora 17.30, la stadion, pentru primul antrenament al săptămânii. „La munte, totul a decurs conform planului, accentul fiind pus pe acumulările fizice. Am încercat jucători pe mai multe posturi, dar încă nu am cristalizat un 11 de bază. Este bine că am fost feriți de accidentări serioase, acum intrăm într-o nouă etapă a pregătirii, iar săptămâna aceasta, ne dorim să susținem două meciuri amicale, miercuri și sâmbătă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul secund Ion Barbu. Astăzi, „marinarii” au programate două antrenamente, dimineață, de la ora 10.30, și după amiază, de la ora 17.30, ambele la stadion. Pentru amicalul de mâine, adversară ar putea fi Săgeata Năvodari.