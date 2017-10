FC Farul - Viitorul / Gică Butoiu: "Rezultatul este echitabil"

Antrenorul principal al Farului, Gică Butoiu, a declarat că rezultatul meciului cu Viitorul, 0-0, este echitabil. "Viitorul este o echipă foarte pregătită și omogenă, cu o relație de joc bine pusă la punct. Sunt bucuros că am putut să le facem față fizic oaspeților, prin angajament. Îi felicit pe băieții mei, care nu au cedat. E un punct important pentru Farul, pentru că ne așteaptă meciuri grele în continuare. Dintre jucătorii noi, sunt mulțumit de Stăncioiu (care a pus mingea jos și a pasat), Borza, Ciobanu ori Sascău. O impresie foarte bună mi-a lăsat de asemenea și Husein. Repriza secundă a fost mai slabă din partea noastră, pentru că cei care au intrat nu au fost conectați la miza meciului. Au fost pe dinafară, în special Lupu și Păduraru. Lupu m-a dezamăgit complet, nu am fost inspirat deloc când l-am băgat pe teren. Ne pare rău pentru suporteri, pentru că nu am obținut victoria în care care ei au crezut. Am avut și momente bune, când puteam înscrie, dar ăsta e fotbalul. Cu puțin mai mult curaj, puteam câștiga", a spus Butoiu.