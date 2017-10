FC Farul - Viitorul / Cătălin Anghel: "Am fost mai buni în partea secundă"

Cătălin Anghel, principalul Viitorului, a spus despre meciul din această seară: "Mă așteptam la o partidă dificilă. Încă nu ne aflăm la potențial maxim, fiind doar prima etapă din retur. În repriza întâi am fost puțin crispați și nu am pasat cum mi-aș fi dorit. Am reușit în schimb o parte secundă mult mai bună, dovedind răbdare. Am construit mult mai bine și ne-am creat câteva ocazii. Per ansamblu, ne-a lipsit sclipirea, iar duelurile unu contra unu le puteam rezolva mai bine. Totodată, nu ne-am creat suficiente situații de poartă din lateral".