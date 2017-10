FC Farul, victorie cu FC Tiraspol, în ultimul amical din Antalya

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

FC Farul a disputat, ieri, ultimul meci amical din cadrul cantona-mentului de la Kemer, din Antalya, în compania formației FC Tiraspol, ocupanta locului șase în campionatul Republicii Moldova. "Marinarii" au câștigat cu scorul de 1-0 (1-0), unicul gol al întâlnirii fiind marcat de Adrian Pătulea, ata-cantul ajungând astfel la șapte goluri marcate în perioada de pregătire.Iată formula de start folosită de antrenorul Viorel Tănase: Curcă (cpt.), I.Călin (min. 67, Nițescu), C.Stegaru (min. 61, Dobre), E. Sipovic, R. Sascău (min. 60, Dino Eze), A. Neagoe (min. 70, Cotea-nu), Pană (min. 62, Miron), Buzea (min. 60, S. Paraschiv), Husein (min. 55, Amet), P. Ivanovici (min. 60, R. Neagoe), A.Pătulea (min. 72, A. Paraschiv)."A fost un joc bun din partea noastră, am avut multe situații de gol, chiar și pe acest fond de oboseală excesivă. Am dominat jocul și am avut trei ocazii mari doar cu portarul. Jocul este în creștere, dar mai avem de lucru până să fiu mulțumit 100%. Am lucrat mult la omogenitate și automatisme de joc", a declarat Viorel Tănase, pentru fcfarul.ro.Delegația faristă va părăsi astăzi, Antalya, cu destinația Constanța. Decolarea avionului care îi va aduce pe "rechini" în țară este programată la ora 9.35, iar jucătorii au primit liber până luni, 20 februarie, atunci când va începe ultima parte pregătirii de iarnă.