FC Farul, victorie cu CFR Constanţa. Urmează Steaua?

FC Farul, victorie cu CFR Constanța. Urmează Steaua?

FC Farul Constanța a obținut o victorie, ieri, în partida amicală cu formația de Liga a IV-a CFR Con-stanța, scor 3-1 (1-0), într-un meci susținut pe terenul II de la Complexul Sportiv Farul.Scorul a fost deschis de Silvășan, în prima repriză, după care Mansur și Tudor au mărit avantajul pentru Farul în a doua parte a jocului.Oaspeții au marcat din penalty, pe finalul partidei, după un fault comis de portarul Farului.De asemenea, Farul a avut doi jucători eliminați: Băjan și Berti Nicola, în repriza secundă.Antrenorul FC Farul, Ion Răuță a început partida în următoarea formulă: Curcă - Nițescu, E. Năstase, Bădașcă, Stroe - Ghenciu, Tothăzan, B. Nicola, Mansur - D. Prodan, Silvășan.Tehnicianul „marinarilor” nu a fost mulțumit de prestația jucătorilor săi, însă a pus totul pe seama oboselii acumulate după cantonament.„S-au adunat multe. Nu am putut să jucăm pe terenul mare și a trebuit să mutăm jocul pe terenul II. Eram în ultima zi de cantonament, obosiți, cu o stare de nervozitate a jucătorilor. Am făcut ieri (n.r. - marți) opt ore pe drum, patru ore dus și încă patru întors, pentru meciul din Cupa României, am ajuns noaptea târziu, și poate de asta jocul de astăzi (n.r. - ieri) a fost mai slab calitativ. A fost un test util ca pregătire fizică, restul rămâne de discutat”, ne-a spus Răuță.Amical cu Steaua BucureștiFarul urmărește să organizeze, săptămâna aceasta, un amical de lux, pe stadionul „Farul”, cu Steaua București, proaspătă calificată în grupele Ligii Campionilor.Conducerea clubului de pe litoral duce tratative cu formația din Ghencea în această privință, urmând să primească un răspuns curând.„Este vorba să jucăm sâmbătă cu Steaua, dar așteptăm un răspuns din partea lor. Dacă vor avea posibilitatea să formeze un lot ca să poată veni să joace cu noi, vom avea încă un meci de pregătire, dacă nu, partidele din Cupa României și cea cu CFR au fost ultimele meciuri test înaintea startului Ligii a II-a”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Ion Răuță.