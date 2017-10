„Marinarii“, salvați de „tripla“ lui Paraschiv

FC Farul, victorie (3-1) în amicalul cu CS Eforie

FC Farul Constanța a încheiat săptămâna trecută cu o victorie. După remiza (2-2) de miercuri, cu Săgeata Năvodari, sâmbătă dimineață, „marinarii“ s-au impus, cu scorul de 3-1 (0-0), în fața celor de la CS Eforie, într-un joc de pregătire. Deși se întâlneau două echipe din eșaloane diferite, Liga a II-a vs. Liga a III-a, meciul dintre FC Farul și CS Eforie, disputat pe terenul „Voința” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, a stat mult timp sub semnul echilibrului. După o primă repriză „albă” din multe puncte de vedere, echipa din Eforie a deschis scorul, în min. 72, prin Fugaru, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Finalul i-a aparținut însă Farului, care, în mai puțin de un sfert de ceas, a înscris de trei ori, prin același jucător, Paraschiv (min. 73, 84 și 86). Chiar dacă echipa sa a câștigat, antrenorul Marian Pană nu s-a arătat încântat de evoluția elevilor săi. „S-au comis prea multe greșeli individuale, am intrat în jocul adversarului și asta era să ne coste. Am reușit desprinderea abia pe final, grație plusului de pregătire fizică și experiență. Mai sunt lucruri de corectat și sperăm să facem aceste retușuri în viitoarele partide amicale, cu Eolica Baia și Unirea Slobozia, pe care - ținând cont că în prima etapă de campionat vom evolua la Bacău - le vom susține în deplasare”, a declarat tehnicianul, care a testat, cu această ocazie, doi noi fotbaliști străini: Onyega (Nigeria; 19 ani, mijlocaș) și Nakamura (Japonia; 24 ani; atacant). Pană spune că, la ora actuală, Farului îi mai trebuie câțiva jucători: „Avem nevoie de un fundaș stânga, un mijlocaș central și un fundaș dreapta. Onyega mi-a lăsat o bună impresie, are viteză, să vedem dacă îl putem transfera. În ceea ce-l privește pe Nakamura, acesta este un jucător puternic, dar puțin în urmă cu pregătirea”. Săptămâna aceasta, FC Farul va susține alte două meciuri amicale, cu Eolica, la Baia (miercuri, de la ora 11), și cu Unirea, la Slobozia (vineri, de la ora 17.30). FC Farul (repriza I): Cernea, Nițescu, Buzea, L. Ștefan, Sascău, Onyega, Ștefoi, Stăncioiu, Badea, Pătulea, Nakamura; (repriza a II-a): Măcelaru (min 53, Cernea), I. Călin (min 75, Nițescu), L. Dobre, Nicolau, L. Ștefan, Nițescu (min 58, Chehaia; min 85, Husein), Badea (min 78, Stăncioiu), Ștefoi (min 58, Pădu-raru), Lupu (min 87, Sescioreanu), Pătulea (min 58, Paraschiv), Ciobanu. CS Eforie: C. Vasile, Fătu, Chiriac, Fugaru, Dragomir, Contu, Potoșca, Purcărea, Ilie, Roman, Aneste. Pe parcurs, au mai intrat Gerea, Caraiola, Călin și Manea. Antrenorul echipei din Eforie, Gabriel Șimu, nu i-a putut folosi pe Ștefănescu, Borza, Ibraim, toți accidentați, Gândac, Chirilă și Croitoru, convocați la naționala de fotbal pe plajă a României.