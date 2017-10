FC Farul - Victoria Chirnogi 0-1 / Marian Pană: „Am pierdut dintr-o greşeală de portar”

FC Farul - Victoria Chirnogi 0-1 / Marian Pană: „Am pierdut dintr-o greșeală de portar”

FC Farul a pierdut cu 0-1 meciul amical de astăzi cu Victoria Chirnogi (Liga a III-a). „Prima repriză a decurs normal pentru noi. Am dominat și ne-am creat câteva ocazii bunicele, pe care nu am reușit să le fructificăm însă. După pauză, am pierdut pe o greșeală de portar, a lui Măcelaru, învins din lovitură liberă de la mare distanță”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Pană.