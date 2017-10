FC Farul / Vezi ce a declarat antrenorul Viorel Tănase la finalul jocului amical cu Steaua

Chiar dacă jucătorii săi au pierdut amicalul cu Steaua, tehnicianul Viorel Tănase s-a arătat mulțumit de ceea ce a văzut pe teren și a mulțumit suporterilor care au venit într-un număr destul de mare ținând cont de faptul că partida s-a jucat la ora 13.00.„Ne-am propus un rezultat bun cu Steaua, tratez fiecare joc la victorie. Noi trebuie să ne jucăm partitura indiferent de adversar. Astăzi am avut un ritm bun și am pus probleme Stelei. Vreau ca Farul să practice un fotbal total, ofensiv și bine organizat. Am avut 3-4 situații clare de gol, Ivanovici, Dino Eze, Vali Badea la final și puteam scoate un rezultat de egalitate și poate aveam mai multă încredere. Steaua este o echipă puternică, o echipă cu individualități, fac diferența ușor în joc. Dacă marcam la 1-1 poate alta era soarta partidei. Una peste alta a fost un joc util, un joc care mi-a demonstrat calitățile unor jucători în condiții de stres și cu o echipă de alt nivel și cred ca ne-am comportat bine. Mai avem probleme de pus la punct, de ordin tactic, dar se vede o creștere. Cine va respecta sarcina de joc, acela va juca titular. Ne-am asumat riscul să stricăm gazonul, dar este timp până la meciul cu Bacăul ca să-l refacem. Mă bucur că am avut mulți spectatori, dar mă aștept la mai mulți. Avem nevoie de public, ne-am propus ceva măreț și numai împreună cu al doisprezecelea jucător putem reuși. Le mulțumesc spectatorilor pentru cum au susținut echipa și îi aștept în număr cât mai mare”, a declarat Viorel Tănase după jocul cu Steaua.